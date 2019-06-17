Постарел и поседел! Топалов больше не в состоянии ухаживать за 6-ти месячным ребенком

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Влад заботится о сыне, пока его жена Тодоренко активно занимается карьерой.

Телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко является активным пользователем Instagram, где часто радует своих многочисленных подписчиков фото и видео из жизни. Совсем недавно она опубликовала совместный снимок со своим супругом Владом Топаловым. Используя приложение для изменения и коррекции внешности только на своем лице, Регина «превратилась» в маленькую девочку, чем только подчеркнула возраст мужа. На снимке отчетливо видны синяки под уставшими глазами певца, также нельзя не заметить, что он сильно постарел и поседел.

Тодоренко после родов приняла решение не брать декретный отпуск, а продолжать активно развивать свою карьеру. Известно, что периодически у нее получается брать 6-ти месячного ребенка на работу, и в перерывах между съемками уделять ему время, но это, скорее всего, сильно влияет на продуктивность, ведь дети в таком возрасте требуют к себе много внимания. По всей вероятности, во время съемок Тодоренко, с сыном сидит Топалов, который параллельно старается вести творческую деятельность и до конца не потерять свою популярность. Судя по вымотанному внешнему виду и уставшим глазам, Топалов больше не в состоянии ухаживать за 6-ти месячным ребенком, заниматься домашними делами и карьерой одновременно.

Известно, что в начале июля состоится свадьба Регины и Влада, подготовка к которой идет полным ходом. Не секрет, что на подготовку пышного торжества уходит много времени, сил и энергии, которые также не пройдут бесследно для внешнего вида и эмоционального состояния артистов.