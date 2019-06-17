Подруга с «AliExpress»: Бородина променяла Бузову на выгодную «дружбу» с Потемкиной

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Творческий потенциал Ксении, похоже, иссяк. Остается одно - заручиться поддержкой конкурентки.

В своем микроблоге Ксения Бородина опубликовала фото — два дизайнера, две подруги — Бородина и Потемкина. В посте под снимком ведущая «Дома 2», как и подобает, отрекламировала онлайн-курс Беллы и предложила подписчикам принять участие в конкурсе на ее странице.

Казалось бы, ничего удивительного — обычная реклама, но… Бородина, как и Потемкина, помимо карьеры на телевидении активно занимается продвижением собственного бренда одежды CHIC by Ksenia Borodina. Зачем тогда начинающему дизайнеру понадобилось оказывать содействие конкурентке? Вариантов ответов может быть несколько.

Первый. Дизайнерская удаль Ксении пошла на спад и она, таким образом, пытается заручиться поддержкой «выгодной» подруги для дальнейшего сотрудничества. Одним словом, ждет от Беллы помощи.

Второй. Бородина променяла Бузову на выгодную «дружбу» с Потемкиной дабы позлить коллегу по цеху. Ведь после недавнего скандала, где Ольга обвинила Беллу в том, что она «сплагиатила» ее футболки с изображением губ, прежде тесная дружба звезд лопнула, как мыльный пузырь. Что, видимо, оказалось на руку Ксении Кимовне. Она быстро «подобрала» униженную Потемкину, и назло Бузовой стала публично демонстроровать дружбу с ее главной врагиней.

Возможно, подруга Ксении с «AliExpress» Белла Потемкина перестанет ею быть как только наскучит Бородиной или перестанет приносить ей выгоду, что всегда и происходит с подобными «фэйковыми» отношениями.