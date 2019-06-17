Старушек не жалко. Малышева испытала опасный способ «управления болью» на пожилых

Сегодня, 13:30

Проблемы с позвоночником и ухудшение здоровья – похоже, наивных пациентов просто «развели».

Елена Малышева славится как самый популярный телеврач страны. Она уже много лет ведет программу на Первом канале «Жить здорово» и со временем стала не просто телеведущей, а предлагает зрителям свои медицинские услуги. Изначально это была специальная диета для правильного похудения, но недавно она предложила совершенно новую методику. По ее словам, способ «управления болью» с помощью иглоукалывания эффективно избавит от неприятных ощущений. После этой рекламы на своей странице в социальной сети Instagram знающие поклонники написали, что Малышева кардинально заблуждается.

Во-первых, свои способ Елена испытала на пожилых людей. На приведенном в качестве примера ролике игры вставляют в сухожилия позвоночника неизвестной женщине преклонного возраста. По словам пользователей сети, эта процедура не сможет решить проблему. Методика нанесет более сильный вред позвоночнику, ведь вместе с болью пропадет нормальная чувствительность. Но, похоже, Малышевой старушек не жалко, поэтому приходится искать новые, не до конца проверенные способы наживы на людях.