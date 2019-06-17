Пынзарь «подсела» на жирные блины и икру. «Заедает» скандалы с мужем?

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Из-за вредной еды Дарья рискует снова «отрастить» пухлые щеки.

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь трепетно относится к своей внешности, которую пытается сделать идеальной с помощью пластики и разнообразных косметологических процедур. Несколько месяцев назад девушка исполнила свою заветную мечту – сделала круговую подтяжку лица, которая помогла ей «избавилась» от «хомячьих» щек.

Недавно Пынзарь продемонстрировала в своем Instagram вовсе не диетическое блюдо. Дарья «подсела» на жирные блины и красную икру. Стоит отметить, что блины – вкусное блюдо, однако не очень полезное для фигуры. К тому же, данное мучное изделие считается тяжелой пищей для желудка. Судя по кадру в stories, блины у Даши уж очень жирные – от неимоверного количества масла блинчики прям блестят на солнце. Выбор пищи довольно странный для той, которая все время пытается похудеть и сделать свою фигуру более утонченной. Неужели Пынзарь «заедает» скандалы с мужем?

Ни для кого не секрет, что многие неосознанно начинают есть все подряд, дабы избавиться от негативных эмоций или побороть стресс. Возможно, такая «привычка» есть и у Пынзарь. В последнее время фанаты все чаще говорят о том, что отношения между Дашей и Сергеем охладели. Пара редко появляется вместе на публике, что очень волнует поклонников. Не исключено, что именно ссоры с мужем поспособствовали тому, что звезда «Дома-2» пристрастилась к вредной пище, наплевав на свою фигуру.