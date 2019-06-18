Юля «выпивает за любовь». Николаев «сбежал» от Проскуряковой из-за ее запойных вечеринок

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Об этом говорят поклонники. После нашумевшего похищения Игорем дочери, в сети стали разбираться в причинах произошедшего. Проскурякова запила, считают фанаты. Новое фото с шампанским в Instagram женщины тому подтверждение.

Ранее стало известно о том, что Игорь Николаев выкрал у жены маленькую дочь Нику. Среди обсуждавших эту ситуацию сложилось мнение, что скандалы в семье происходили лишь по вине композитора. Фолловеры неоднократно дискутировали на тему алкоголизма и тирании Игоря и считали, что именно это послужило скандалам в их паре. Но, судя по всему, это далеко не так.

Поклонники решили – Николаев «сбежал» от Проскуряковой из-за ее запойных вечеринок. В Instagram женщина редко делится моментами из своей жизни. Она публикует лишь фото с маленькой дочкой или семьей, редко рассказывая о себе. Но кто знает, что скрывается за этими образцово-показательными фото. Видимо теперь Юля «выпивает за любовь».

«Темные дела» семьи не раз обсуждались пользователями сети. Если Игорь Николаев сам злоупотребляет алкоголем, то почему Юлия не могла пить вместе с ним? Вполне вероятно, что Проскурякова сама не прочь пропустить стаканчик-другой в компании композитора.

Фолловеры решили, что Юлия «не брезгует» алкоголем и именно из-за этого муж поспешил оградить от нее себя и ребенка. После «ухода» Николаева из семьи, Проскурякова поделилась новым снимком, где позировала с алкоголем. «Какой прекрасный вечер», - подписала фото Юлия. «Ну да, у нее каждый вечер прекрасный в компании шампанского. Поэтому Игорь и сбежал», - ответили злопыхатели.