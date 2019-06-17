Поздравляем молодожёнов! Фадеев и Серябкина тайно провели церемонию бракосочетания

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На это указывает обручальное колечко на пальце Molly, а слухи о длительном романе и беременности певицы, похоже, не выдумка.

Про роман известной артистки группы SEREBRO Ольги Серябкиной и продюсера Максима Фадеева говорят уже очень давно. Общественность не раз отмечала, что отношения у знаменитостей совсем не похожи на дружеские или же рабочие. Кроме того, недавно исполнительницу заподозрили в беременности, к которой отнесли и самого Фадеева, как будущего отца наследника. Однако события продолжают развиваться с огромной скоростью.

На своей страничке в микроблоге Серябкина опубликовала видеозапись, на которой внимательные и тщательно разглядывающие Ольгу пользователи заметили не только ее красоту и наряд, но и сверкающее украшение на безымянном пальце, на которое, по правилам, надевается именно обручальное кольцо. В сети уже во всю говорят, что Фадеев и Серябкина тайно провели церемонию бракосочетания. На других же фотоснимках никаких украшений совершенно не видно, похоже, Ольга снимает, чтобы не провоцировать и не создавать слухи, сохраняя отношения в секрете.

«Ой, а что это сверкает такое золотой и на безымянном пальце?», «Замуж она вышла за Максима, что здесь не понятного?», «Похоже, серьезно, Ольга выскочила замуж!», «Поздравляю вас с вашим счастьем! Увидела у вас колечко на пальчике!!», «Они, видимо, как Потап и Каменская много лет тянуть будут, а потом раскроют карты!» - радуются пользователи.

Действительно, сначала появляется множество слухов, что у знаменитостей нечто большее, чем дружба, далее округлившийся животик, который невозможно было не заметить, а потом и появившееся кольцо на безымянном пальце. Что ж, поздравляем молодожёнов!

На самом деле, все гораздо понятнее, чем кажется. Фадеев и Серябкина по отношению к друг другу очень нежны и всегда относятся с неким теплом, практически ко всем другим своим подчиненным Максим совершенно иначе себя проявляет, довольно строже, нежели к Ольге, а постоянные совместные выходы в свет, фотографии, идиллия которых наводит фанатов на мысль о том, что они являются парой – это все и говорит о том, что Максима и Олю связывает далеко не работа.

К тому же, очень давно сама Темникова достаточно прозрачно намекнула, что у продюсера и певицы довольно близкие отношения.