«Гадостная тварина»: Гоген Солнцев публично унизил жену за алкоголизм

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Шоумен пожаловался поклонникам, что Катя выпила сувенирное коллекционное шампанское. За это фрик собрался отобрать у женщины пенсию.

Шоумен Гоген Солнцев женился на 63-летней Екатерине Терешкович в 2018 году. За год брака пара семь раз была на «Прямом эфире». Похоже, сейчас у Кати и Гогена назревает очередной скандал.

Гоген опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказал о неприятной ситуации, касающейся его жены. Солнцев публично унизил жену за алкоголизм, добавив, что заберет у нее пенсию, чтобы возместить ущерб. «Гадостная тварина», «Катя, ты тварь!» – негодует шоумен. Оказалось, что пока его не было дома, Екатерина выпила дома все сувенирное коллекционное шампанское. Гоген заметил пропажу, когда к нему пришли гости и он решил угостить их алкоголем. По его словам, из-за пустых бутылок он опозорился перед людьми.

Не все пользователи встали на сторону Солнцева. Поклонники посчитали, что это низкий поступок для мужчины. «Для гостей не жалко, а для жены жалко?», «Нехорошо публично ругать жену», «Позоришь жену на весь мир своими высказываниями», – негодуют фанаты. Кроме того, фолловеры рассказали, что хотят узнать подробности о ссоре Кати и Гогена, и ждут их в новом выпуске «Прямого эфира».