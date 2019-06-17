Жить не здорово! Эрнст уволит Малышеву с «Первого» за снижение рейтингов программы

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Об этом сообщают инсайдеры – Елена дорабатывает последний месяц и уходит «на покой».

Карьеру Малышевой на «Первом канале» с трудом можно назвать блестящей. Аудитория постоянно критикует женщину за ее антинаучные высказывания в прямом эфире. По сообщению анонимных источников, это скоро закончится.

Неравнодушные сообщают – Эрнст уволит Малышеву с «Первого» за снижение рейтингов. В группе Instagram gavrilovnak1 было опубликовано сообщение инсайдеров – мужчина рассказал, что работает на канале с программой «Жить здорово!»

По его словам, скандал с Еленой произошёл на почве того, что женщина несёт в массы антинаучную теорию и устраивает шоу на болезнях. Именно из-за этого Малышеву «попросили» с «Первого». Видимо, теперь ей будет жить не здорово!

Это не удивительно, ведь постоянные жалобы аудитории не могли остаться незамеченными. Многие зрители отказываются от просмотра шоу именно из-за Елены. Вряд ли руководству канала понравится то, что от него уходит зритель. К тому же, возраст женщины и давний срок ее «правления» этой передачей также подтверждает слова инсайдеров. Возможно, Малышева уже «отработала» свой срок и ее вскоре заменят кем-то другим.