Не побоялся признаться! Шепелев подтвердил съезд с любовницей и её дочерью

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Об этом говорят совместные появления пары, слова Дмитрия о проблемах воспитания ДВОИХ детей в доме, который достался от брака с покойной Жанной Фриске.

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал видео в Instagram, где поделился с подписчиками проблемами воспитания детей. «Вот из последнего: «Папа, мы тут напИсали в ванную...» Смеюсь, но выдаю перчатки, тряпку - убирайте раз так», - сказал шоумен в публикации.

Именно эта фраза подразумевает под собой то, что Шепелев подтвердил съезд с любовницей – дизайнером Екатериной Тулуповой и её малолетней дочерью. После смерти Жанны Фриске Дмитрий воспитывает сына Платона, потому упоминание о детях в множественном числе заставляет задуматься.

К тому же стоит добавить, что официально Шепелев и Тулупова не подтверждают свои отношения. Однако их часто замечали вместе в кафе или на мероприятиях вместе с детьми. Дмитрий также не опубликовал пост, связанный со смертью Жанны, ведь прошло ровно 4 года, что возмутило фанатов.

Многие пользователи осуждают Дмитрия из-за того, что он не даёт Платону видеться с родственниками Фриске и не чтит память покойной жены как следует. Впрочем, он не побоялся признаться. Нельзя отрицать, что Шепелев тоскует по Жанне, но жить прошлым он не хочет, потому продолжает радоваться жизни с новой, так сказать, семьёй.