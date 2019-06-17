Любовника отбил? Конфликт Киркорова с Басковым имеет «голубые» корни

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Об этом говорят признание «партнера» в связях с обоими мужчинами, разговоры об ориентации певцов, а также тот факт, что оба исполнителя категорически отказываются называть причины ссоры.

Тимофей - именно тот парнишка, который стал яблоком раздора между Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым. По словам анонимного источника, разлучил Филиппа с очередным любимым его именно Николай. Так сказать, отбил любовника. Это было их первое расставание надолго за несколько лет тесных отношений. Знаменитый певец по-прежнему не забывает о «партнере» в трудные для него минуты.

С тех пор «зашла коса за камень» между знаменитыми исполнителями. На протяжении вот уже нескольких лет между двумя российскими звездами словно пробежала черная кошка - они всячески избегают встреч друг с другом. Учитывая разговоры об ориентации исполнителей, можно сказать о том, что конфликт Киркорова с Басковым имеет «голубые» корни.

А однажды, организаторам премии «Золотой граммофон» даже пришлось развести выступления двух эстрадных певцов по разным отделениям концерта, чтобы избежать скандала между ними.

Стоит отменить, что даже если слухи о нетрадиционной ориентации артистов окажутся правдой, вряд ли они решатся осуществить каминг-аут. Такого заявления уж точно не поймут зрелые женщины строгих взглядов. А они, как известно, — главная аудитория обаятельных певцов.