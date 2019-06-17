Ляжки как у Машки. Седокова напугала фанатов ногами-мутантами

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Пыталась фотошопом замазать лишнее «сало», но по пьяни промахнулась, уверены пользователи.

Седокова всегда имела склонность к полноте и не так давно стала жаловаться фанатам на то, что после рождения третьего ребенка, похудение ей дается с большим трудом. Однако, к лету певица смогла привести свое тело в форму, но, вероятно, проблема снова дала о себе знать.

Анна Седокова выложила в сеть Instagram фотографию в мини-юбке, на которой отчетливо виден неумелый фотошоп. В попытке скрыть лишние килограммы артистка напугала фанатов ногами-мутантами. Совершенно разные в обхвате, угловатые, немного прозрачные ноги, «нарисовала» себе Анна, стараясь добавить стройности в графическом редакторе.

Хейтеры решили, что певица занималась обработкой снимка не совсем в трезвом состоянии. «А что с ногами? Пыталась замазать, но после шампанского немного промахнулась?» – иронизируют подписчики. Такое предположение было сделано в связи с предшествующим постом, где знаменитость стоит счастливая, с наполовину опустошенной бутылкой в руках. «Давай с тобой напьемся», – гласит комментарий под фотографией.

Вероятно, во время веселья, Седокова решила немного преобразить ляжки как у Машки с помощью фотошопа, но что-то пошло не так. Неумело обработанный снимок отправился прямиком в социальную сеть, а там подвергся шуткам и иронии фолловеров.