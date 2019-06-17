Решетова, пузо и 40 кошек. Настя массово берет в дом животных из-за отсутствия любви Тимати

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Об этом говорит желание модели завести очередного кота в квартире, вечные гастроли и съемки Юнусова, отсутствие совместных фото, и, следовательно, времяпровождения.

Как ранее стало известно, девушка Тимати Анастасия Решетова долгое время скрывала от общественности свою беременность. Эта новость еще долгое время широко обсуждалась среди пользователей интернета.

На ранних сроках беременности Настя приобрела в дом кота. Девушка часто снимала его для своего Instagram, видимо, испытывая желание продемонстрировать свой материнский инстинкт. В недавних Stories Решетова изъявила ярое желание завести еще одного кота, умоляя поклонников подсказать ей породу. Складывается впечатление, что Настя массово берет в дом животных из-за отсутствия любви Тимати.

Это не удивительно, ведь музыкант вряд ли дает невесте столько любви, сколько требуется беременной женщине. Юнусов постоянно находится на гастролях или съемках, совместных фото у пары практически нет, а это значит, что время вместе они также проводят редко. Вот и Настя восполняет любовь, как может, с помощью животных, которые, по-видимому, заменяют ей Юнусова. Так и видится фанатам жизнь Анастасии – Решетова, пузо и 40 кошек.