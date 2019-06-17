Что с Аллой? Галкин впал в депрессию из-за состояния Пугачевой

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Об этом говорит странное поведение Максима – он разговаривает со статуями, не спит до утра, коротая ночь в одиночестве. Плохое самочувствия примадонны могло стать причиной ухудшения психологического здоровья юмориста.

В последнее время Алла Борисовна Пугачева довольно редко радует поклонников новыми снимками. В Stories у Максима Галкина примадонны тоже не наблюдается. Однако в них можно заметить каким странным стало поведение Галкина.

Не так давно Максим поделился с поклонниками новыми Stories в своем Instagram-аккаунте. В них муж Пугачевой разговаривал со статуями на замке, будто они одушевленные, а после снимал темноту. Кажется, Галкин пытался шутить, но выглядит это как своеобразный крик о помощи. Возможно, юморист впал в депрессию и таким образом пытается намекнуть поклонникам на свое тяжелое состояние. Но из-за чего это могло произойти? Вероятно, депрессия Максима появилась из-за состояния Аллы Борисовны.

Слухи о ухудшении самочувствия примадонны только набирают обороты, а она никак их не комментирует. Детей все чаще можно замечать в окружении одного Галкина, а где Пугачева в этот момент – неизвестно. Что с Аллой? Судя по всему, состояние примадонны действительно не самое лучшее. Ведь если бы здоровью Пугачевой ничего не угрожало, депрессия Галкина вряд ли бы стала такой очевидно, считают поклонники.