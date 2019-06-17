Забыла опохмелиться? «Опустившаяся» Брежнева опозорилась нетрезвым видом

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Темные очки, скрывающие мутный взгляд, мятая одежда и бутылка воды в руках Веры – все это является явными признаками «бурно проведенной» ночи.

В последнее время Веру Брежневу все чаще обвиняют в злоупотреблении алкоголем. То «дикие» пляски на столах, то «помятый» внешний вид. Девушка практически не выходит из дома без темных очков, и бутылки воды, что уже наталкивает на не благоприятные мысли о певице.

Стоит отметить, что относительно недавно Вера вышла замуж на известного композитора – Константина Меладзе. Но после этого, она не только не перестала появляться перед людьми в «непотребном виде», она будто намеренно стала делать это еще чаще.

Вот и в этот раз певица не особо стесняясь произвела своими сторис впечатление на пользователей сети. На них девушка выглядит крайне неопрятно, будто она забыла опохмелиться. Помятая одежда, взъерошенная прическа, темные очки и незаменимый атрибут страдающего с похмелья человека – бутылка прохладной воды. Все это говорит о том, что Брежнева буквально опозорилась своим внешним видом перед всеми, кто хоть как-то имеет доступ к ее Instagram.

Опустившаяся в глазах многочисленных фолловеров Вера вины за собой не чувствует. По всей вероятности, она считает, что гораздо важнее мнения посторонних – это ее собственный взгляд на мир и вообще ее не должно волновать, что могут подумать о ней другие.

Многие люди были возмущены подобным поведением, сказав, что долго замужество не продлится, если исполнительница не прекратит характер показывать и не начнет вести безалкогольный образ жизни.

Вот только почему ее законный супруг не может прекратить подобные «загулы» жены? Тут не так уж и много вариантов, либо мужчину устраивает такой исход событий, потому как никто не будет ему мешать «искать приключений на стороне», либо главный в семье явно не Константин и он просто не может оказать на жену должного влияния.