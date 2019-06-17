Гуф, ты что творишь? Жених Топурии довел ее до сумасшествия

Сегодня, 04:39

Об этом свидетельствует странное поведение певицы.

Уже ни для кого не секрет, что 32-летняя певица собирается возобновить свои любовные отношения с рэпером. Всего несколько месяцев назад Кети бросила Гуфа, обвиняя его в изменах. Однако, на сегодняшний день, оба они так или иначе заявляют о желании снова быть вместе.

На этот счет много комментариев посыпалось от друзей и от коллег певицы с попытками напомнить ей от чего она бежала. Однако пока остановить вторую волну отношений Гуфа и Топурии не удалось никому.

После того, как Кети призналась на шоу с Региной Тодоренко, что отношения с Гуфом восстанавливаются, стало ясно, почему поведение певицы немного изменилось и выглядит странным.

Видимо, старые чувства проснулись и стали бить в голову, затмевая всякий рассудок. В своем instagram возлюбленная Алексея стала выкладывать довольно странные видео. На некоторых из них она ведет себя совершенно неадекватно.

Например, сегодня влюбленная Кети сняла видео, на котором она сразу же после душа с мокрой головой в махровом белом халате поехала за покупками на кабриолете. Выглядела она при этом очень счастливой и слегка сумасшедшей.

Очевидно, что любовные страсти набирают обороты и хорошенько сводят ее с ума. Так и хочеся спросить: «Гуф, ты что творишь?».

В одном из своих интервью на момент расставания с Алексеем, Кети сказала, что очень сильно его любила, а как известно, «слепая» любовь – это отличный способ манипулировать человеком. Скорее всего, у Гуфа свои планы насчет Топурии. Оценивая разгульную жизнь рэпера, можно с уверенностью сказать, что он наглым образом мучает любящую его женщину.

А как доказано неврологами, женщины, которые страдают от безответной любви и недопонимания, очень быстро сходят с ума. Отсюда можно сделать вывод, что жених певицы уже довел ее до сумасшествия.