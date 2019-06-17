Собчак, брось каку! Харламов спалил наркозависимость Богомолова

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В том уверены фанаты, ссылаясь на открытое заявление Гарика о наркотиках и алкоголе на «Кинотавре».

В Сочи недавно прошёл ежегодный кинофестиваль «Кинотавр». Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал новую песню в Instagram, посвящённую звёздным гостям мероприятия. Фанаты комика неоднозначно отреагировали на его заявления об алкоголе и наркотиках на вечеринке.

«Бухают как животные киноактёры там. Один - блюёт как огнегривый лев, другой - подрался с чайкой за беляш. С ними даже режиссёр известный, он не пьёт, но тоже в настроении», - исполнил Харламов в новом видео.

Гарик сделал подозрительные шмыганья носом, когда говорил про известного режиссёра. Именно это заставило фанатов комика подумать, что Харламов спалил наркозависимость Богомолова, ведь одним из самых ярких режиссёров на фестивале был именно Константин.

К тому же стоит отметить, что в сети много слухов об отношениях Богомолова с телеведущей Ксенией Собчак, которых она не комментирует и не скрывает. На некоторых видео с вечеринки «Кинотавра» заметно, что ведущая была в нетрезвом виде, и алкоголь там был в действительности.

Кто знает, может, Харламов не понаслышке знает об увлечениях кинозвёзд, ведь про алкоголь он не врал и у него множество друзей и знакомых среди участников «Кинотавра». Многие фанаты насторожились за здоровье Собчак, ведь после начала близкого общения с Богомоловым, её замечали с сигаретами, частым употреблением алкоголя.

Некоторые советовали Ксении бросить каку, то есть Богомолова, потому что он плохо влияет на Собчак. Впрочем, Ксения на данный момент совсем не жалуется на свою личную и духовную жизнь, также и на здоровье.