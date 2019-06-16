Ребёнка не дождётся… Батрутдинов использует Бузову ради лёгкого удовольствия

Вчера, 23:45

Певице не стоило доверять соблазнительным речам прославленного бабника.

Когда фотографии совместного отдыха Тимура Батрутдинова и Ольги Бузовой впервые попали в Сеть, большинство поклонников сразу же принялось поздравлять телеведущую со скорой свадьбой. Об интимной близости предполагаемой пары начали говорить даже многие авторитетные медиумы, включая финалистку «Битвы экстрасенсов», что лишь придало пикантности столь сказочной истории. Однако, со временем стало ясно, что Батрутдинов, судя по всему, попросту использует Бузову ради лёгкого удовольствия, кормя её пустыми обещаниями о совместном ребёнке. Совершенно очевидно, что столь успешная певица и бизнесвумен как Ольга Бузова не стала бы разменивать своё драгоценное время на временные романы. Видимо, резидент Comedy Club убедил ведущую «Дома-2», что их отношения следует держать в секрете, избегая шумихи и интереса репортёров. Столь обдуманным ходом Тимур мог убить двух зайцев сразу: на публике он всё ещё появляется в качестве завидного холостяка, что гарантирует ему спрос со стороны прекрасного пола, а за ширмой общественного внимания ему гарантированы ласки с любвеобильной певицей.

Не исключено, что юморист даже пообещал своей доверчивой любовнице пышную свадьбу, но отзывы девушек, побывавших в постели Батрутдинова, лишь в очередной раз подтверждают, что ребёнка Бузова от него не дождётся. Уже не раз дамы, имевшие опыт общения с Тимуром, заявляли, что он является редчайшим бабником, а сам он также подтверждал, что питает сильную любовь ко всему женскому полу. Видимо, Ольга Бузова является лишь очередной галочкой в длинном списке мужских достижений популярного шоумена, и её желание построить крепкую семью он ничуть не разделяет. Если опасения насчёт блудливого поведения юмориста подтвердятся, ведущая телестройки может раз и навсегда потерять доверие к мужчинам. В таком случае единственным выходом для неё останется лишь искусственное оплодотворение или усыновление, чему вряд ли будет рада певица с романтической натурой.