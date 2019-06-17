Матерных слов мастер: Топалов грубо подколол Тодоренко в Сети

Сегодня, 10:30

«Фильтровать» речь от нецензурных выражений? Нет, певец о таком не слышал.

Отношения в семье Регина Тодоренко и Влада Топалова время можно назвать «правильными» с точки зрения среднестатистического человека. Супруги постоянно «подкалывают» друг друга, выставляют на посмешище перед поклонниками и не стесняются в грубой форме указывать на недостатки своего партнера. Телеведущая неоднократно заявляла, что считает своего мужа «жирным», а певец в ответ хотел «затолкать обратно» маленького сына Михаила. Ситуация, когда Топалов в очередной раз грубо подколол Тодоренко в Сети, не вызвала удивления и была достаточно предсказуемой.

На странице Регины в социальной сети Instagram появился новый ролик, в котором вместе с ней «засветился» Влад. Пара решила посмеяться друг над другом и попробовать новый фильтр приложения Snapchat, который кардинально искажает лица и голос. Получилось действительно смешно и очень мило, но до определенного момента. Когда телеведущая попыталась произнести скороговорку и запнулась на сложном слове, Топалов сказал мат, который уже по привычке ассоциируется с Ларисой Гузеевой. Ему показалось смешным, что язык Регины «запутался», и она практически сама сказала нецензурное слово.

Матерных слов мастер – это уже не первый раз, когда показывает неуважение друг к другу таким способом. С другой стороны, это может быть их весьма специфический юмор, но, к сожалению, практически никто его не понимает и даже осуждает.