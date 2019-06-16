Асмус в пролете - Петров намекнул на связь с женой Учителя

Сегодня, 22:00

Актер засветил очаровательную спутницу на «Кинотавре» - молодая и стройная блондинка могла стать заменой Кристине.

Кристина Асмус неоднократно признавалась в теплых чувствах к Александру Петрову, с которым ее связывает давняя дружба и работа. Актриса часто публиковала трогательные посты с коллегой, Александр даже навещал Кристину и ее дочь на новый год в отсутствие Гарика, а после сопровождал на отдыхе в Дубае, спровоцировав слухи о возможном романе, однако сейчас Асмус в пролете - Петров намекнул на связь с женой талантливого режиссера Алексея Учителя.

Сегодня популярный актер засветился на красной дорожке 30-го сезона фестиваля «Кинотавр». Артист уделил много внимания своим поклонникам, и пока его коллеги снимались для популярных изданий он в прекрасном настроении обнимался с фанатами и делал совместные фото.

Однако самым интересным стал его выход на красную дорожку, ведь Александр быстро промчался мимо папарацци пытаясь поскорее укрыться со своей спутницей – актрисой Юлией Пересильд. Необычное поведение коллег, их желание не быть замеченными и не попасть в объективы камер, а также двусмысленное «дефиле» за ручки у входа в здание Зимнего театра натолкнуло на предположение о возможной близкой связи.

Юлия никогда не была счастлива в отношениях. Еще в начале карьеры она закрутила роман с женатым Алексеем Учителем, который старше ее на 33 года. Пересильд родила режиссеру двоих детей и вскоре увела его из семьи после 30-летнего брака. И хотя актриса и директор студии «Рок» живут вместе в элитной квартире не исключено, что между ними нет былых чувств, а завидный холостяк Петров мог стать достойной заменой Алексею, ведь по собственному признанию Юлии она не стала хорошей мамой дочкам, а следовательно пока не готова к семье. Александр не афиширует личную жизнь что не удивительно, ведь его уличают в связи лишь с замужними женщинами.

Примечательно, что в последнее время Кристина Асмус стала очень лояльна к Гарику Харламову. Еще недавно им предрекали скорый развод, а сейчас звезда часто публично признается в любви мужу, восхваляет его достоинства и публикует совместные фото, что может быть связано с изменой Петрова.