А-ля Бузова! Королёва спасает свою популярность «нелепыми» хитами

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Поклонники считают, что без Игоря Николаева певица так и не смогла покорить музыкальный Олимп.

На днях 46-летняя певица с украинскими корнями Наташа Королёва презентовала свою новую песню под названием «Кандиат». Знаменитость даже порадовала зрителей клипом на данную композицию, где предстала в совершенно неожиданном для себя образе. Королёва надела красный парик, смелое черное мини-платье и ярко-желтый пиджак, который даже светится в темноте. И если одни фолловеры артистки оценили её смелое перевоплощение, то другие интернет-пользователи полностью раскритиковали как хит, так внешний облик Королёвой. Видимо, образ Наташи а-ля Бузова пришелся по душе не всем ценителям прекрасного.

Не исключено, что после ухода от Игоря Николаева певица осталась на прежнем уровне популярности, а потому перестала получать премии за свои музыкальные таланты. Такими темпами, певица вообще рискует остаться забытой. Видимо, по этой причине, Наталья спасает свою популярность «нелепыми», по словам поклонников, хитами. Именно такие запоминающиеся композиции исполняет и Ольга Бузова, которая всегда находится в ТОПах всех музыкальных рейтингов. По примеру более молодой коллеги могла пойти и Королёва, а потому недавно зрители увидели её новый эпатажный образ.