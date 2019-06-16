«Фабрика эскорта» – Известный блогер раскрыла все тайны ТНТ и «Дома-2»

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Торговля телами, аморальность и пропаганда низменного — шквал обвинений посыпался на «голову» телеканала.

Программа «Дом-2» и ряд других скандальных шоу на канале ТНТ неоднократно подвергались критики со стороны общественности. Но мало кто не боялся смотреть правде в глаза и высказывать самые жесткие мысли на этот счет. Известный блогер Катя Конасова, которая публикует свои видео на канал в YouTube, всерьез решила затронуть тему аморальности ТВ и раскрыла все тайны ТНТ и «Дома-2».

Непонятным образом, ей в руки попала запись мобильного разговора между двумя участница телестройки. Они довольно открыто и без стеснений договаривались о «продаже» своего тела. Отель, зарплата и возможные риски — все это девушки обсуждали всерьез, как перед настоящим походом на собеседование. Блогер просто уверена, что «Дом-2» уже давно перестал быть обычным проектом, а перерос в весьма специфический бизнес.

«Фабрика эскорта» — Конасова попыталась вскрыть настоящую правду. По ее словам, власти и общественность уже перестали обращать внимание на произвол на ТВ. Постоянное освещение «запрещенных» тем, откровенные программы и отсутствие цензуры — все это развращает молодежь и подменивает настоящие ценности на ложные. Блогер затронула весьма важную тему, но уточнила, что предоставленная ею запись вполне могла оказаться фейком. По словам автора ролика, нынешние проблемы с молодежью напрямую связаны с телешоу, ведь юные россияне, смотря на разврат по телевизору, берут плохой пример и идут по тому же пути.