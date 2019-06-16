Прощай, Comedy! Мартиросян «метит» на место в московскую Думу

Вчера, 23:00

Карьера знаменитого комика может пойти в совсем другую сторону.

Гарик Мартиросян в рамках Comedy Club уже давно считается «отсталым», однако мало кто задумывается относительно того, что его карьера может пойти в совсем другое русло. Комик «метит» в московскую Думу, к такому выводу можно прийти после анализа всех фактов.

Уже практически на носу выборы в московскую городскую Думу, потому неудивительно, что с каждым днем объявляются все новые кандидаты. Среди них может оказаться и Мартиросян, политика для которого является одним из немногих адекватных выходов из шоу-бизнеса. Более того, у комика имеются серьезнейшие связи в мире политики, потому движение в Мосгордуму для него окажется куда проще, чем для остальных.

Не стоит забывать о знаменитом танце Мартиросяна и Медведева. Естественно, после таких совместных вечеров, дружба между ними не может пропасть сама по себе. Именно поэтому, имея за своими плечами симпатию со стороны премьер-министра России, он явно поверил в то, что его политическая карьера может развиваться весьма бурно.

Помимо этого, важно понимать, что в Comedy Club уже и без того немало конкуренции, потому в сегодняшнем формате, для Гарика попросту не остается места. Именно поэтому он может помахать ручкой и сказать: «Прощай, Comedy!». Место в московской Думе для него куда более привлекательнее, ведь это открывает перед ним совершенно новые перспективы, о которых, будучи комиком, он не мог и мечтать.