«Левый» дядя: Галкин утратил авторитет у детей из-за постоянных гастролей

Сегодня, 20:30

Безразличный отец уделяет мало внимания здоровью и дисциплине своих отпрысков.

С тех пор, как Максим Галкин начал самостоятельно вести свой Instagram-аккаунт, поклонники шоумена убедились, что проблемы не обходят стороной даже звёздные семейства. Сперва юморист показал своё истинное «лицо», сорвав злость на одной из гувернанток, когда та посмела помешать их снежным забавам с детьми. Затем и вовсе выяснилось, что Галкин, похоже, окончательно утратил авторитет у детей из-за постоянных гастролей и прочих деловых разъездов, из-за чего избалованные наследники больше не слушаются Максима. Отношение телеведущего к своим отпрыскам хорошо видно на одной из свежих публикаций Галкина, где он показал, как проходил один из обычных дней в его замке. Мало того, что глава семейства бесцельно проводил время, лёжа на диване и смотря мультфильмы со своими детьми, так он ещё и совсем не контролировал действия Гарри и Лизы. Сын Максима Галкина совал себе в рот браслет от часов, потакая детской привычке жевать всё подряд, а дочка, выбрав не самую полезную для неокрепшей спины позу, расположилась в опасной близости с телевизором.

Вероятно, опытная Алла Пугачёва, увидев такую картину, сразу же приказала бы Гарику убрать все неподобающие предметы изо рта, а Лизу пересадила бы подальше от экрана, попутно прочитав нотации об опасности экранов для зрения. Сам Галкин, возможно, и пытался вразумить своих наследников, но те, как видно из публикации шоумена, всё равно занимались своими делами, несмотря на присутствие родителя. К тому же с детьми ежедневно занимаются нанятые педагоги и няни, как не раз уже отмечал Галкин, поэтому совсем не удивительно, что после постоянных разъездов он утерял авторитет, а соответственно и любовь Гарри и Лизы.

Недавние фотографии, на которых телеведущий позирует со своими детьми, также подтверждают подобные опасения, ведь при взгляде со стороны создаётся впечатление, что рядом с малышами стоит какой-то «левый» дядя, не имеющий никакого родства и близости с наследниками Пугачёвой. Судя по всему, 42-летнему бизнесмену интереснее слушать гул аплодисментов, наслаждаясь всеобщим почитанием, чем тратить время на воспитание наследников.