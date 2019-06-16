«Девочки, рожайте деточек!» - Лобода готовится стать многодетной мамой

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Певица назвала малышей огромным счастьем и продолжением каждой женщины.

Светлана Лобода несмотря на неустроенную личную жизнь и отсутствие надежного мужчины рядом является счастливой мамой двух дочек, которых родила от разных мужчин вне брака. С отцами девочек она не поддерживает связь и сама воспитывает малышек с помощью профессиональных нянь, ведь родила «для себя».

Похоже, знаменитость не собирается полностью отдаваться работе и готовится стать многодетной мамой. Сегодня певица поделилась трогательным постом, опубликовав свое фото в детстве и снимок старшенькой Евы, которая в таком же возрасте очень похожа на свою маму. Артистка поделилась неоднозначным комментарием и назвав детей самым большим счастьем, продолжением каждой женщины отметила, что детки – «это то, что останется после вас».

«Девочки, рожайте деточек!», - призвала Светлана своих поклонников, тем самым намекнув на возможное скорое пополнение. Она отметила, что для пополнения семьи не нужны ни деньги, ни брак, ни особые условия - лишь желание подарить жизнь новому человеку и сделать себя счастливой.

Светлана очень любит детей и похоже в страхе перед возрастом решила родить еще одного малыша, пока организм 36-летней дивы еще позволяет это. Примечательно, что после возможного расставания с Тиллем Линдеманном поп-дива провоцировала слухи о романе с новым мужчиной, который предположительно сопровождает ее не только на гастролях, но и на отдыхе. Не исключено, что певица наконец встретила достойного человека, которому скоро подарит очаровательного младенца, однако пока она может бояться раскрывать тайну своей личной жизни, ведь счастье любит тишину, в чем певица неоднократно убеждалась.