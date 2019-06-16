«Недоумки мне тут не нужны» – Панин с матами «напал» на критикующих его фанатов

Вчера, 23:05

Агрессия — это еще полбеды. Алексей искренне не понимает, почему его видео никому не нравятся.

Новые «запрещенные» видео Алексея Панина как будто подлили масло в «огонь» и без того испорченной репутации. По словам актера, он ни разу не выкладывал ролики интимного характера в сеть, поэтому эта «слава» досталась ему совершенно случайно. Многочисленные ролики с участием женщин, мужчин и собаки многие пользователи не одобряют, поэтому Панин был вынужден ограничить возможность комментировать свои посты в социальной сети Instagram. Но под последней записью он все же разрешил комментаторам свое мнение и буквально «напал» на критикующих его людей.

«Недоумки мне тут не нужны» — так отозвался артист на людей, который не разделяют его свободного образа жизни. Кроме того, после злобных ответов Алексей вышел в прямой эфир и там, без стеснений, с матами «отчитал» своих хейтеров. По его словам, только неандертальцы не могут понять его вольную натуру.

«Загвоздка» состоит не только в самом поведении Панина, но и его искреннем недоумении, почему же россияне возненавидели его после роликов «для взрослых». Актер не может понять, почему однополые отношения вызывают отвращение, а участие в «играх» животных и вовсе порицается обществом.