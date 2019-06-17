«Что это за старуха?» — Изуродованную пластикой Бабкину перестали узнавать фанаты

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«Чужое» лицо и опухшие руки — Надежда рискует здоровьем, уверенны поклонники.

Народная артистка Надежда Бабкина все чаще сталкивается с критикой поклонников. Все дело в том, что певица настолько пристрастилась к пластике и «уколам красоты», что фанаты попросту перестали узнавать ее.

Очередное фото Бабкиной в соцсети Instagram повергло в шок пользователей сети. Исполнительница похвасталась перед подписчиками подаренной безрукавкой, однако все внимание фолловеров было приковано как раз таки не к подарку из Уфы, а к неузнаваемому лицу Надежды Георгиевны и ее опухшим рукам.

Фанаты в который раз просто напросто не узнали народную певицу, изуродованную пластикой. «Без подписи не узнать, что это Бабкина», «Что это за старуха?», «Это не Надежда Бабкина», — пишут в комментариях поклонники. Особенно впечатлили фолловеров губы артистки, которые как будто «расплылись» из-за подтяжек лица.

Из-за пластики и «инъекций красоты» лицо Бабкиной превратилось в маску, пишут фолловеры. «Лицо вот-вот пойдет по швам», — с ужасом отмечают подписчики. Зато опухшие руки выдают истинный возраст певицы. «Рискуете своим здоровьем. Зачем так много пластики?», — беспокоятся фанаты за народную артистку.