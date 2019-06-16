«20 лет в рабстве» - Жена Мартиросяна намекнула на жестокость супруга

Сегодня, 18:10

Жанна с детьми могут страдать из-за домашней тирании юмориста.

Жена известного шоумена Гарика Мартиросяна Жанна Левина решила пообщаться с подписчиками в своем микроблоге и ответила на пару коварных вопросов. Супруга популярного комика известна своим тонким чувством юмора и неординарной манерой выражать мысли, что отразилось на всех ее ответах. Например, отвечая на вопрос подписчика вышла ли она замуж по любви Жанна заявила, что уже «20 лет в рабстве» и ждет, когда же популярный армянин вернет ей ее паспорт.

Конечно, Левина могла просто съязвить отвечая на неугодный вопрос, однако судя по ее последующим ответам складывается впечатление, что жена Мартиросяна так завуалированно намекнула на жестокость супруга и несчастлива в браке. Жанна намекнула, что избавиться от всех проблем и поверить в себя отлично помогает алкоголь, и не исключено, что женщина «утопает» в спиртном из-за ненавистного союза.

Левина всегда говорит о Гарике только хорошее, хвалит супруга как семьянина, отца и работника. Такая идиллия настораживает учитывая «горячий» нрав Мартиросяна и недавние факты об изменах шоумена и его тирании по отношению к подопечным.

Несколько месяцев назад стало известно, что резидент Comedy Clab изменяет супруге, одаривает любовниц шикарными подарками и даже пытается продвинуть фавориток в шоу-бизнес, хотя таланту и острому уму своей популярной супругу позволяет загибаться в стенах дома.

Жанна довольно спокойно восприняла весть об изменах Гарика, будто была готова к таким известиям, что выглядит очень странно.

Не исключено, что она просто боится постоять за себя перед властным и успешным супругом, ведь от него зависит ее дальнейшая жизнь и будущее детей. Возможно, их брак уже давно стал взаимовыгодным союзом, ведь Жанна могла выйти за Мартиросяна в надежде на обеспеченное будущее.