Звезда фильма «Я худею» высказалась о «Кинотавре»: «Хотелось уехать»

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Искренность и простота Ирины Горбачевой вызвали восхищение у фанатов. Пост в Instagram собрал сотни одобрительных комментариев.

После завершения «Кинотавра» Ирина поделилась в социальной сети своими впечатлениями. Несмотря на встречи с коллегами по цеху, актриса описала фестиваль как «расстройство от просмотренного». «Один раз даже хотелось уехать», - пишет Ирина в Instagram. Звезда пожелала фестивалю избавиться от лишнего пафоса, добавить иронии и простого веселья.

Ирина Горбачева известна своим чувством юмора. На красной дорожке прошедшего «Кинотавра» актриса сломала каблук, но сохранила позитивный настрой и разулась перед фотографами. Она стала самой обсуждаемой персоной дня после того, как позировала журналистам, лежа на ступеньках Зимнего театра.

За подобные смелые решения Ирину любят поклонники. Пост в Instagram собрал три сотни комментариев, где фанаты восхищаются самоиронией Горбачевой. Подписчики одобрили позицию звезды относительно «Кинотавра», признались в любви к ее простому душевному юмору. Фанаты уверены: жизненная позиция Горбачевой пригодилась бы многим представителям шоу-бизнеса.