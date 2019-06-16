«Это распутное место» - Водонаева никому не советует идти на шоу «Дом-2»

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Экс-участница проекта заявила, что ей было стыдно находиться на телестройке.

Похоже, что бывшей участнице реалити-шоу «Дом-2» Алене Водонаевой стыдно за проект в нынешнем виде. Девушка разоткровенничалась в эфире Вечернего шоу с Аллой Довлатовой на «Русском радио».

В довольно продолжительной беседе немало времени было уделено телестройке, на которую, как выяснилось, Водонаева никому не советует идти. На вопрос о сегодняшнем положении дел на реалити-шоу Алена ответила: «Это распутное место, оно не свободное и не имеет моральных границ», добавив, что нынешнее положение вещей на «Доме-2» очень напоминает ситуацию с Алексеем Паниным. Примечательно, что сама Водонаева за время своего участия в проекте, по ее словам, стыдится лишь драк, в остальном, похоже, ее все устраивало.

Также интервью не обошло стороной взаимоотношений Водонаеввой и Бузовой. Алена призналась, что поет она явно лучше Ольги, но тем не менее восхищается ее трудоголизмом.

В заключении речь зашла о большой популярности экс-участников «Дом-2», которую принесло им участие в проекте. Водонаева заявила, что причиной ее известности и успешности является образованность и большой труд, а шоу было лишь небольшим толчком для карьеры.