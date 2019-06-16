Цербер для Филиппа. «Мать» детей Киркорова переживает об их безопасности

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При первой же возможности она пытается дать Мартину и Алле-Виктории частичку своего воспитания.

Споры относительно личности матери детей Филиппа Киркорова не утихают с момента рождения близнецов. На данный момент все сходятся во мнении, что ей является московская бизнесвумен Наталья Ефремова. Словно в доказательство этого женщина появилась в одной из историй Instagram Киркорова. Появление ее, по всей видимости, является тревожным звоночком для поклонников поп-короля, переживающих о том, насколько хорошо он справляется со своими обязанностями отца. Предполагаемая «мать» детей Филиппа Бедросовича искренне переживает об их безопасности. К такому выводу приводит то, что она не отпускает их самих гулять с певцом.

По всей видимости, для Филиппа Ефремова выступает в роли некоего Цербера, который должен контролировать то, в какой атмосфере растут наследники поп-короля. Неоднократно певца критиковали за то, что его методы воспитания малышей явно отразятся на них не самым лучшим образом.

В историях Киркорова, Ефремову можно заметить в моменте после того, как Алла-Виктория выбегает с аттракциона. При этом, бежит она тут же не к своему отцу, а именно к бизнесвумен. Это и указывает на то, что «маме» они доверяют куда больше, чем звездному отцу. Неоднократно журналисты отмечали, что детям не нравится то, что отец вынуждает их ходить с ним по публичным мероприятиям и прочим аспектам жизни знаменитости. При таком сценарии неудивительно, что к более скромной «маме» они тянутся куда больше.