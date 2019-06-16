Мечта «голубого» актера! Панин грезил «мужелюбием» с молодости

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Сначала кино, а потом жизнь — Алексей давно помышлял попробовать что-то новенькое.

Специфические пристрастия Алексея Панина в интимной сфере известны практически каждому. Актер сам не скрывает, что любит экспериментировать и не имеет рамок. Кроме того, в сети Интернет «гуляет» множество роликов с участием не только женщин, но и мужчин, и даже животных, хотя достоверность последних вызывает ряд вопросов.

Актер никогда не скрывал свои предпочтения, но оказалось, что их «корни» уходят далеко в молодость артиста. В 2010 году в интервью Гордону Панин рассказал, что грезит «мужелюбием». Сначала он хотел сыграть роль мужчины нетрадиционной ориентации, а затем, судя по недавним роликам, и вовсе сделал этот образ частью своей жизни. Актер грезил «мужелюбием» с молодости, ведь еще тогда его манила перспектива сыграть в откровенной сцене с мужчиной.

Вот такой была мечта «голубого» актера. Судя по многочисленным шокирующим видео, он все-таки ее исполнил. Во время беседы ведущий много расспрашивал Алексея на эту тему, и актер искренно отвечал даже на самые каверзные вопросы. С тех прошло 9 лет. Панин остался не менее эксцентричным и продолжает удивлять «возможностями своего тела» и новыми выходками.