«Траур» по молодости? Барановская опозорилась «несвежим» лицом на скачках

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Отёки, «чёрный» цвет кожи и мешки под глазами — показали ведущую не с лучшей стороны.

Как известно, на днях прошли скачки «Гран-при радио «Монте-Карло», где российский бомонд не только следил за гонкой, но и похвастался яркими образами на красной дорожке. Так, популярная ведущая Юлия Барановская покоряла публику атласным платьем ассиметричного фасона в пудровой расцветке. Образ дополнила миниатюрная шляпа гармоничного цвета и всё бы ничего, вот только даже аксессуары не смогли скрыть, «измученную» годами, внешность Юлии.

Барановская буквально опозорилась «несвежим» лицом на скачках. Если в соцсети ведущая умело скрывает недочёты на снимках с помощью фотошопа, то в реальности такой фокус не пройдёт. Отёки, «чёрный» цвет кожи и мешки под глазами, словно «траур» по молодости, показали ведущую не с лучшей стороны. Примечательно, что Юлии только 34 года, однако, морщины на её лице и недочёты внешности скрыть не удалось даже за тонной макияжа. Слухи о пагубном пристрастии ведущей к крепким напиткам «гуляют» в сети уже долгое время: не исключено, что именно пагубная привычка Юлии так беспощадно «расправилась» с её внешностью.