За женой хоть в мир иной! Жанна Фриске «заберет» Шепелева на тот свет

Сегодня, 19:09

Медиум уверен — душа певицы хочет снова быть вместе с любимым.

Вчера исполнилось ровно 4 года с того дня, как не стало Жанны Фриске. В годовщину смерти исполнительницы соцсети наполнились не только словами скорби и соболезнования. Появилась идея и о том, что, как говорится, за женой хоть в мир иной — Шепелев может и не подозревать, что Фриске «заберет» его к себе. Это возникло после странной и таинственной истории, всплывшей недавно. В аккаунтах, посвященных покойной певице, можно встретить разнообразные мистические объяснения смерти артистки, а также той ситуации, о которой недавно поведала сестры покойной исполнительницы Наталия Фриске.

В шоу Андрея Малахова родственница Жанны рассказала, что после кончины сестры из жизни ушли три собаки, которых певица очень любила. Наталия уверена, что Жанна «забрала» питомцев к себе, чтобы чувствовать себя спокойнее на небесах.

Один из сетевых медиумов, как выяснилось, полностью согласен с Наталией. Эксперт в области сверхъестественного уверен, что псы погибли неслучайно — собаки «отправились» вслед за своей хозяйкой. Жанна забирает к себе тех, кого любит, заметил медиум, так как не может смириться с преждевременным «уходом» в мир иной. Также специалист добавил, что душа певицы жаждет воссоединения с главным человеком в своей жизни — с Дмитрием Шепелевым. «Собаки — лишь временное успокоение для ее души», — заметил мистик.

Если верить словам медиума, то страдающая душа Фриске вскоре «заберет» на тот свет и Шепелева, которого артистка очень сильно любила. Выходит, Дмитрию угрожает опасность? Вероятно, сильную душевную боль от утраты любимого человека испытывает и сам телеведущий. Но догадывается ли он, что его жизнь может находиться в опасности? Конечно же, слова медиума могут быть лишь одним из возможных вариантов, ведь никто не знает, как Фриске ощущает себя «там».