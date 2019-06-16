Ротару купила рекламу? Внук Софьи Михайловны «резко» стал самым привлекательным парнем

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СМИ описывают юношу «красавцем-вампиром», хотя ранее о нем никто и не вспоминал.

Совсем недавно несколько информационных изданий вдруг одновременно обратили внимание на внука украинской эстрадной исполнительницы Софии Ротару. Анатолий Евдокименко решил перенять амплуа своей бабушки, правда на данный момент у парня в графе достижений лишь выступления с диджей-сетами в небольших клубах. Так чем же так интересен для СМИ стал обыкновенный, ничем не примечательный молодой человек?

Неужели рекламу для своего внука купила сама Софья Михайловна? Поводом для СМИ вывести Евдокименко на всеобщее обозрение стала его якобы невероятная красота. Некоторые издания даже умудрились сравнить Анатолия с кумиром многих девушек Робертом Паттинсоном, в частности с его образом Эдварда Каллена — вампира из киноленты «Сумерки». При этом совершенно очевидно, что у молодого человека и голливудского актера нет абсолютно ничего общего, даже схожих черт лица. Похоже, Анатолий стал «резко» самым привлекательным парнем лишь из-за отсутствия каких-либо значимых успехов в его жизни.

Судя по всему, София Ротару переживает крайне тяжелые времена для семейного бюджета. Певица уже продолжительный срок не выступает в России — в месте, где у Софьи Михайловны были основные заработки с концертов. Также известно, что бизнес Ротару в Крыму уже не первый год терпит убытки. Ранее Анатолий уже выступал в небольших заведениях Киева для помощи своей бабушке. Теперь, по всей видимости, история повторяется, и сама Ротару пытается привлечь внимание к внуку для раскрутки его аккаунта в Instagram.