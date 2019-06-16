«Тимати лицо забрал по контракту!» — Галкин высмеял «нытье» Крида

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«У него контракт с Black Star, а у тебя союз со старухой», — возразили Максиму поклонники Егора.

Егор Крид продолжает бросать вызов сплетням и хейтерам, которые поднимают на смех его незавидное положение и скандальный уход из Black Star. Недавно уставший от «полоскания» его имени артист решил «сменить лицо», отметив, что «устал от такой узнаваемости». Певец опубликовал фото с силиконовой маской пластического грима в руке, а его истинное лицо было скрыто.

Максим Галкин нашел очень забавным «пост отчаяния» популярного артиста. Он высмеял очередное «нытье» Крида. «Тимати лицо забрал по контракту!», — пошутил шоумен над «японской силой» оскандалившейся звезды. Видимо, Максима Галкина очень веселят проблемы Егора после ухода из лейбла.

К удаче рэпера, с Тимати они расстались на хорошей ноте, ведь Егор смог сохранить свой репертуар и имя, а вот другим артистам лейбла приходится не сладко. Возможно, это и задело «борца за справедливость» Галкина, которому неприятно следить за развитием событий в Black Star и незавидным положением иных подопечных Тимура и Пашу, в том числе и артиста L’One.

Фанаты встали на сторону Егора. В комментариях поклонники рэпера высмеяли странную шутку Максима Галкина, отметив, что он и сам находится в незавидном положении из-за своего брака с Аллой Борисовной. По мнению поклонников, Примадонна узами Гименея связала Максиму руки так же сильно, как Тимати Егору контрактом. Комментаторы считают, что «плясать» на чужой неудаче, будучи в таком же положении, глупо. Некоторые поклонники предупредили Максима о скорых проблемах, ведь по мнению фанатов шутить над Black Star опасно — придется иметь дело с властными и мстительными владельцами лейбла.