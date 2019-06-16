Не дал попрощаться с сыном, или почему Шепелев оставил Фриске умирать в одиночестве?

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На смертном одре певица не смогла в последний раз обнять сына.

Вчера, 15 июня, было ровно 4 года, как трагически умерла Жанна Фриске. Певица не смогла перебороть неоперабельную опухоль головного мозга, несмотря на длительное и затратное лечение за границей. В день смерти Андрей Малахов провел тематический выпуск программы «Привет, Андрей», посвященный жизни и смерти артистки. В студию были приглашены ее родители, сестра и близкие друзья, которые до сих пор не могут смириться со случившимся.

За несколько часов программы «вскрылись» некоторые, до этого момента неизвестные, факты. Как оказалось, перед самой смертью Жанны ее муж Дмитрий Шепелев не дал попрощаться с сыном. Буквально за 1 день до ее кончины телеведущий увез маленького Платона в Болгарию. С тех пор отец и родственники со стороны Фриске судятся за право видеться с ребенком и принимать участие в его воспитание.

Почему же Шепелев оставил Фриске умирать в одиночестве? Онкология — серьезная болезнь, и, к сожалению, каждый день может стать последним. Похоже, Дмитрий предчувствовал скорую смерть супруги и решил отгородить Платона от этого потрясения в столь раннем возрасте.

Кроме того, с ее родителями отношения и раньше были натянутыми. Шепелев младше Фриске на 9 лет, а это не очень их устраивало. Значит, риск того, что после смерти они попытаются отнять сына, был очень велик.

Даже сейчас мужчина не подпускает бабушку и дедушку к внуку. Видимо, он не хочет вдаваться в подробности трагедии и травмировать психику сына, который и так растет без матери.