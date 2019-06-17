«Хипстер или наркоманка?»: Хейтеры гадают, чем занимается дочь Константина Эрнста

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Старшая дочь директора «Первого канала» проживает в Нью-Йорке.

Знает ли папа, чем она там занимается? У Константина Эрнста 3 дочери, самой старшей из них 25 лет. Девушка проживает в Нью-Йорке и увлекается андеграундом. Популярностью отца Александра не пользуется, более того, её нельзя назвать публичной личностью. В её Instagram около 1000 подписчиков и такое же количество публикаций. Правда, пользователи сети заметили, что публикации достаточно сомнительного содержания. Отсюда, возникает много вопросов.

Почему Саша странно одевается? Чем занимаются её друзья? Что из себя представляет её длинноволосый парень? Зачем в 25 лет девушка перекачала себе губы и сделала на голове «безумную» химию? Что они с друзьями делают на складах, в заброшенных зданиях и в криминальных районах? На протяжении длительного времени хейтеры гадают, чем занимается дочь Константина Эрнста.

«Я не могу понять, она хипстер или наркоманка?», «Такой папа, как говорят не последний человек, а девчонка не понять, чем занимается», «Я бы никогда не подумала, что это дочь директора первого канала. Она там учится? Компания конечно странная, лично мне каких-то хулиганов или наркоманов напоминает», - комментировали пользователи сети.

В одном из интервью, девушка поведала о том, что уехала в Нью-Йорк, чтобы заниматься фотографией. Правда, Константин Эрнст сначала был против, позже смягчился, либо «махнул на дочь рукой». Тогда же, Александра рассказала о том, что не любит шумные вечеринки и предпочитает в тишине выпить бокал вина. Но судя по странице в её Instagram, Саша изменила свои привычки. И вместо домашних посиделок Саша гуляет по заброшенным улицам, курит и употребляет спиртные напитки.

Окружение девушки, по мнению хейтеров тоже оставляет желать лучшего. Многие подозревают, что Саша связалась с плохой компанией. Знают ли родители о том, чем занимается их дочь – неизвестно. И как бы они отнеслись к такому стилю жизни? Впрочем, родители Саше больше не указ. Девушке уже 25 лет, а значит, она вправе сама распоряжаться своей жизнью.