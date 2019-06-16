Остановка «Биржа труда»: Продюсеры ТНТ с позором уволили Башарова

Сегодня, 18:00

Из-за скандального развода с супругой телеведущий лишился основного источника дохода.

Ведущий «Битвы Экстрасенсов» остался без работы. Недавно закончился новый проект «Школа экстрасенсов», в роли ведущего был назначен скептик проекта «Битва Экстрасенсов» Сергей Сафронов, а для Марата места не нашлось. Возможно, причиной увольнения стал скандальный развод Марата с женой. В конце 2018 года Елизавета Шевыркова добавила публикацию, на которой жалуется подписчикам на избиения супруга.

Данное сообщение вызвало большой резонанс в обществе. Многие стали с презрением смотреть на Марата, а Елизавете советовали поскорее сбежать от бывшего мужа. После откровения жены у Марата начались проблемы: зрители перестали ходить на спектакли актёра, знакомые артисты презирали.

Многие прогнозировали, что у Марата не получится задержаться на ТНТ в качестве ведущего. Так и произошло, продюсеры ТНТ с позором уволили Марата с «Битвы экстрасенсов», такие выводы следуют из-за того, что Марат по логике должен был вести «Школу экстрасенсов», но место Марата перешло иллюзионисту.

Вероятно, продюсеров канала стала беспокоить плохая репутация артиста. К шоу «Битва экстрасенсов» и так в последнее время относятся очень скептически, тиран ведущий мог напрочь испортить картину телепрограммы.

Пользователи считают данное решение справедливым и придумывают различные шутки на данную тему: «У Марата остановка биржа труда», «Скажи спасибо любимой жене».