Развод? Выпивающую в одиночестве жену Цекало - заметили за границей с поломанной рукой

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Дарина Эрвин одна выпивала в ресторане.

Несколько месяцев назад, Александр объявил о своем разводе с Викторией Галушкой. Причиной артист назвал новый роман с актрисой и моделью Дариной Эрвин. Весной этого года Цекало все-таки женился в Америке в Беверли-Хиллз на голливудской брюнетке. Фанаты артиста сразу подметили, что Дарина вылитая Лолита в молодости. На одно из светских мероприятий Александр пришел с новоиспеченной женой, они миловались, целовались у всех на виду. Присутствующие на мероприятие просто сбились со счету поцелуев влюбленной парочки. После чего, молодожены отправились в свадебное путешествие. Цекало выбрал для медового месяца романтичную Италию. Об отношениях пары малоизвестно, так как Александр после ухода от Виктории Галушки, не дает интервью. Своей молодой жене, юморист тоже не разрешает общаться с журналистами и ведет себя крайне встревоженно и нервно, когда к Дарине обращаются напрямую.

Цекало при виде журналистов начинает бежать, не оглядываясь. На одном из таких недоинтервью девушка-журналист задала вопрос жене Александра, и он ответил, что сейчас заберет микрофон и разобьет. Многие заметили, что актер сильно нервный стал за последнее время. В Instagram группе gavrilovnak1 выставили публикацию, на фото сидит и выпивает в одиночестве жена Цекало. У модели была поломана рука и наложен гипс.

. «Жена Александра Цекало в русском ресторане Трактир в Лос-Анджелесе, почему-то пьет наливочку в одиночестве. У нее кстати сломана рука, сидит с гипсом», - сообщают свидетели.

Возможно, что Александр сломал руку Дарине во время ссоры. Ведь он в последнее время резкий и озлобленный. Вот вам и дикая страсть! На камеры все хорошо, счастливые, милые, а потом сидят по одиночке и балуются горячительными и успокоительными напитками. Поклонники Александра пишут, что детей пора заводить, а не руки ломать друг другу. Может это очередной развод?