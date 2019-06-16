Шурыгина устроила вечеринку в стиле НЮ? «Изнасилованная звезда» отметила 20-летие

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Диана «на донышке» Шурыгина решила отметить день рождения в компании своего молодого человека, а видео с вечеринки выложила в публичный доступ.

Свой день рождения Диана отметила посемейному, в кругу близких. По крайней мере, о шумных вечеринках «звёздочки Малахова» ничего не известно.

Зато на странице Дианы в Instagram появилось занимательное видео, на котором её муж, оператор «Первого канала» Андрей Шлянин, держит торт, а сама Диана задувает на нём свечи под песню «Happy Birthday».

Пользователей соцсети смутило, что на видео Андрей предстаёт голым по пояс, причём из-за формата съёмки не понятно, надето ли нём что-нибудь ещё. Диана же одета ни то в топик, ни то в бюстгальтер.

Зная характер и склонность к скандальным выходкам Шурыгиной, комментаторы уточнили, не устроила ли она на день рождения «вечеринку стиле НЮ». Диана не удостоила этот вопрос ответом.

Вопрос пользователя вполне закономерен: от «изнасилованной звезды» люди ждут чего угодно, а 20-летие – отличный повод лишний раз напомнить общественности о себе очередным скандалом.