«Тендер на 47 млн рублей от Собянина» или как Елена Малышева обогатилась на агитации за мэра Москвы?

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Об этом сообщает издание «Компромат». Профессор Московского государственного медико-стоматологического университета и телеведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» на «Первом канале Елена Малышева недавно стала предметом скандального обсуждения.

Все дело в том, что в своей программе врач подняла тему «Откуда берутся кретины?». Программа была посвящена проблемами детей с ментальными нарушениями, многие специалисты-медики, так же, как и диванные обозреватели посчитали терминологию «кретин» и «дебил» оскорблением. Специалисты подчеркнули, что в России, так же, как и в зарубежных странах сейчас не используется эти термины. Их заменили на более лояльные для особенных детей – слабоумие разной степени. А издание «Компромат» сообщает, что Елена успела прославится в еще одном скандале, а именно обогатилась на агитации мэра Москвы. Если быть точнее, то Елена получила тендер на 47 млн рублей в благодарность от Собянина за поддержку на выборах.

Официально тендер был дал на разработку «инновационной методики гипертонии». Деньги получило юридическое лицо, оформленное на Малышеву и ее сыновей. Ранее тендер никогда не вручался Малышевой от мэрии, но после активной агитации в своих социальных сетях и видеоролике о хорошем мэре Москвы Сергее Собянине – Елена стала счастливой обладательницей. Стоит отметить, что тендер выдается не просто так, а только путем конкурса, через полный отбор кандидатов медицинских учреждений и полной проверки законности этих организаций. Совпадение? Сумма выигранного тендера почти вдвое больше годовой выручки компании Малышевой - в 2016 году фирма заработала 23 млн, а убыток составил лишь 170 тыс. рублей.

За то время, что Елена провела агитацию по стране, она ни раз подчеркнула, что именно Сергей Собянин помог медицинским учреждениям страны стать лучше и развиваться. Он, что самостоятельно переквалифицировал специалистов и добавил знания в каждого московского врача?

Бытует мнение, что теледоктор занимается антинаучной деятельностью. Она негативно отзывается о восполнении недостающего кальция в организме беременных и пожилых людей. Уверена, что косметический уход кожи вреден и заверяет, что в беспорядочной половой связи среди молодежи нет ничего плохого.

Возникает резонный вопрос: может ли такой человек курировать медицинский проект в области кардиологии? Ведь несмотря на наличие диссертации по сердечным заболеваниям, Малышева не имеет какого бы то ни было практического опыта кардиолога, пишет издание «Главк». А по сведениям агенства «Руспрес», на последних выборах мэр города Москвы потратил на личную пропаганду 300 млн долларов.