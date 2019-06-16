«Тендер на 47 млн рублей от Собянина» или как Елена Малышева обогатилась на агитации за мэра Москвы?

Об этом сообщает издание «Компромат». Профессор Московского государственного медико-стоматологического университета и телеведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» на «Первом канале Елена Малышева недавно стала предметом скандального обсуждения.
Все дело в том, что в своей программе врач подняла тему «Откуда берутся кретины?». Программа была посвящена проблемами детей с ментальными нарушениями, многие специалисты-медики, так же, как и диванные обозреватели посчитали терминологию «кретин» и «дебил» оскорблением. Специалисты подчеркнули, что в России, так же, как и в зарубежных странах сейчас не используется эти термины. Их заменили на более лояльные для особенных детей – слабоумие разной степени. А издание «Компромат» сообщает, что Елена успела прославится в еще одном скандале, а именно обогатилась на агитации мэра Москвы. Если быть точнее, то Елена получила тендер на 47 млн рублей в благодарность от Собянина за поддержку на выборах.
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#засобянина Движение за Собянина! Мэр Москвы человек особенный. Он мужчина! Немногословный, сдержанный. За него говорят не слова, а дела. Посмотрите, как изменилась московская медицина! Сегодня она такая же, как в Европе и Америке - доступная людям и бесплатная. А какие у нас дворы! С потрясающими снарядами для занятий спортом для детей и взрослых! А какой потрясающий проект посвещен Москвичам старше 55 лет! Активное долголетие! Мы жители Москвы становимся одной семьей. И конечно за всеми этими переменными наш мэр. Мои друзья из Тюмени помнят, как он изменил этот город. А теперь мы, москвичи, считаем Сергея Собянина своим. Потому что Москва стала самой красивой столицей мира! Мы начинаем движение за! За Собянина!!! Присоединяйтесь!!! #malyshevalive #засобянина #еленамалышева #1tv #первыйканал #ГотовыПомочь #КлиникаМалышевой #МедицинскийЦентрЕленыМалышевой #Малышева #Здоровье #ЖитьЗдорово
Официально тендер был дал на разработку «инновационной методики гипертонии». Деньги получило юридическое лицо, оформленное на Малышеву и ее сыновей. Ранее тендер никогда не вручался Малышевой от мэрии, но после активной агитации в своих социальных сетях и видеоролике о хорошем мэре Москвы Сергее Собянине – Елена стала счастливой обладательницей. Стоит отметить, что тендер выдается не просто так, а только путем конкурса, через полный отбор кандидатов медицинских учреждений и полной проверки законности этих организаций. Совпадение? Сумма выигранного тендера почти вдвое больше годовой выручки компании Малышевой - в 2016 году фирма заработала 23 млн, а убыток составил лишь 170 тыс. рублей.
За то время, что Елена провела агитацию по стране, она ни раз подчеркнула, что именно Сергей Собянин помог медицинским учреждениям страны стать лучше и развиваться. Он, что самостоятельно переквалифицировал специалистов и добавил знания в каждого московского врача?
Бытует мнение, что теледоктор занимается антинаучной деятельностью. Она негативно отзывается о восполнении недостающего кальция в организме беременных и пожилых людей. Уверена, что косметический уход кожи вреден и заверяет, что в беспорядочной половой связи среди молодежи нет ничего плохого.
Возникает резонный вопрос: может ли такой человек курировать медицинский проект в области кардиологии? Ведь несмотря на наличие диссертации по сердечным заболеваниям, Малышева не имеет какого бы то ни было практического опыта кардиолога, пишет издание «Главк». А по сведениям агенства «Руспрес», на последних выборах мэр города Москвы потратил на личную пропаганду 300 млн долларов.