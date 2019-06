«Тендер на 47 млн рублей от Собянина» или как Елена Малышева обогатилась на агитации за мэра Москвы?

View this post on Instagram

#засобянина Движение за Собянина! Мэр Москвы человек особенный. Он мужчина! Немногословный, сдержанный. За него говорят не слова, а дела. Посмотрите, как изменилась московская медицина! Сегодня она такая же, как в Европе и Америке - доступная людям и бесплатная. А какие у нас дворы! С потрясающими снарядами для занятий спортом для детей и взрослых! А какой потрясающий проект посвещен Москвичам старше 55 лет! Активное долголетие! Мы жители Москвы становимся одной семьей. И конечно за всеми этими переменными наш мэр. Мои друзья из Тюмени помнят, как он изменил этот город. А теперь мы, москвичи, считаем Сергея Собянина своим. Потому что Москва стала самой красивой столицей мира! Мы начинаем движение за! За Собянина!!! Присоединяйтесь!!! #malyshevalive #засобянина #еленамалышева #1tv #первыйканал #ГотовыПомочь #КлиникаМалышевой #МедицинскийЦентрЕленыМалышевой #Малышева #Здоровье #ЖитьЗдорово