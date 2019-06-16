«Свингер … !». Харламов песней пролил свет на угрозы Панина

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Конфликт Харламова и Панина начался с угроз эпатажного актёра «сливом» неких порочащих фактах о жизни комика. Есть основания полагать, что это было не пустословие.

Напомним, резидент Comedy Club Гарик Харламов в своём Instagram выложил несколько шутливых фотографий об «инциденте» с Алексеем Паниным женской ногой. Актёр не оставил их без внимания и выложил видеобращение, в котором угрожает «слить» компометрующую информацию, если Гарик не «угомонится»:

«Я очень много знаю информации про твоих друзей с Comedy Club, про тебя некоторые вещи. Не трогайте меня лучше».

Возможно, Панин под «некоторыми вещами» подразумевал причастность Харламова к свингерам. Свингеры – это люди, обменивающиеся на время своими партнёрами, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь.

На вероятные извращения Харламова пролила свет песня, спетая им для канала ТНТ. В тексте этой песни присутствует множество подробностей, о которых вряд ли бы мог знать человек, не знакомый с этой культурой достаточно близко.

«Здесь никто за секс не платит. Хочешь с моей женой уйти? Свою на пати приводи!», - поётся в тексте.

Вполне вероятно, вращающийся в кругах извращенцев Панин узнал от «своих» подробности жизни Харламова, которые тот очень не хотел бы показывать публике. Ведь после угроз Харламов так ни разу и не пошутил в Instagram про актёра-извращенца.