Недолго музыка играла. Крид пытается остаться «на плаву» за счет рекламы

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Фанаты не довольны тем, что после ухода из Black Star Егору «приходиться крутить и рекламировать все подряд».

«Зная Егора и его пунктуальность, который год назад обещал выпустить мини-альбом, то новый трек и клип мы увидим не скоро, да, Егор?» ,– высказали свое недоумение по поводу сложившейся ситуации поклонники Крида. Дело в том, что после разрыва контракта с Black Star кажется, что артист вовсе не собирается выпускать новые записи.

Складывается впечатление, что карьера Егора, как певца ушла в прошлое. Недолго музыка играла, и, артист решил вплотную заняться рекламой. «Меня вот что теперь удивляет: сначала реклама лейз, теперь смартфона. Я-то наивно полагала, что, уйдя из Вlack Star бесконечная реклама закончится. А не тут-то было!», – сетует огорченная поклонница.

Уход из лейбла явно сказался на творчестве артиста неблагоприятным образом. Вероятно, Крид за счет чипсов и смартфонов пытается остаться «на плаву» и не понимает, как ему вести себя дальше, без влиятельных покровителей. Фолловеры отрицательно реагируют на происходящие изменения в творчестве Крида. Есть основания полагать, что из-за неправильно выбранной тактики многие поклонники рискуют потерять кумира.

«Егор уже не тот... после ухода начал подрабатывать на рекламах», «Вышел из Black Star. Музыки нету до сих пор, заниматься рекламой лучше?», – интересуются хейтеры.