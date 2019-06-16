По стопам отца? Самбурская спивается из-за проблем в семье

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Так считают пользователи Сети. По их мнению, уставший вид певицы вместе с заметными синяками под глазами выдаёт её алкогольную зависимость.

Восходящую звезду шансона Настасью Самбурскую настигли не самые лучшие времена. В то время как она пытается взойти на вершину шансона и получить заслуженное признание слушателей, её одолевают проблемы в актёрской карьере, семье и, как подозревают пользователи Сети, из-за этого звезда могла начать прикладываться к бутылке.

Как признавалась ранее сама звезда «Универа», долгое время она посещала психолога, чтобы забыть семейные проблемы и отпустить все обиды на родителей. Артистка также рассказывала, что в детстве подвергалась избиениям со стороны пьющего отца, а мать даже не пыталась её защитить в такие моменты. А не так давно подписчиком довелось наблюдать истерику Настасьи в Instagram, когда родственники в очередной раз нарушили покой звёздной дочери.

Кроме того, Самбурская не так давно бросила театр, нарвавшись при этом на очередной скандал и не сумев доиграть до конца сезона. После завершения актёрской карьеры артистка отдала предпочтение музыкальной сцене, найдя своё призвание в исполнении шансона, что, впрочем, значительная часть её поклонников встретила без восторга и даже высказалась критично относительно её вокальных данных. Не удалось избежать новоявленной певице и сравнения с поющей Бузовой, что также могло ударить по её самолюбию и толкнуть на кривую дорожку.

Неужели, терапия и сеансы у психолога не подарили Настасье столь желанное умиротворение, поэтому она пошла по стопам отца и нашла спасение на дне бутылки?