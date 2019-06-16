Тот еще ходок! Появились подробности личной жизни Батрутдинова

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Поклонница рассказала, как Тимур отрывается на гастролях.

Несколько дней назад юморист опубликовал коллаж из новостей СМИ, которые он опровергнул. Все пишут о том, что Тимур Батрутдинов заявил, что у него самое большое мужское достоинство в Comedy Club.

«Не верьте тому, что пишут в интернете. Угадайте, где правда, а где ложь», - написал Тимур в Instagram. Под публикацией юмориста разгорелся спор об ориентации Батрутдинова, многие убеждены, что резидент «по мальчикам». Вдруг, появилась девушка, которая выдала подробности личной жизни Батрутдинова и развеяла все домыслы фанатов. Она утверждает, что Тимур тот еще ходок, он несколько лет назад отдыхал с её подругой, и все у него было в порядке, с мужчинами замечен не был.

«Моя подруга с ним в самом разгаре камеди тусила на каком-то курорте. Они были на гастролях, так вот она говорила, что все у него там в очень даже рабочем состоянии. Она говорила, что за неделю она была не одна с кем он интимничал. И если 10 лет назад он был тот ещё ходок, то стать геем это не реально», - написал девушка под публикацией Батрутдинова. Многие поверили незнакомке, так как несколько лет назад уже была подобная история о романе Тимура.

«Он втайне от мамы отношения заводит, на курорте то она не видит», - пишут фанаты Тимура.

Возможно, Тимур до сих пор одинок из-за своей скромности. Он много раз подчёркивал на интервью, что боится обнадёживать девушку. Вдруг она настроит планов, а он не сможет их оправдывать. Чаще всего нерешительность является причиной одиночества многих мужчин, пока он думает лучшие годы проходят мимо, его ровесники уже давно завели семью, а кто-то развёлся и снова женился.