Ясновидящая о беременности Решетовой: «Тяжёлые роды и длительное восстановление»

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Избранница Тимати может пострадать из-за чёрной энергетики.

Недавно, в своих социальных сетях рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова подтвердили слухи о том, что ждут ребёнка. Пара выставила фотографии с совместной фотосессии, где Анастасия с гордостью демонстрирует большой животик. Пол ребёнка пара не раскрывает, тем самым только подогревает интерес пользователей сети.

Однако, московская ясновидящая Агата, считает, что звёздам не стоит выставлять беременность на всеобщее обозрение: «У девушки и её мальчика, который в утробе - молодая душа. Для черных сил молодая душа особое лакомство, которое очень просто заполучить. Из-за своей глупости люди «убивают» свою душу и ломают судьбу. Беременность это самое уязвимое время для злых духов, негатив в сторону беременной может стать угрозой для её жизни и жизни её малыша. Что касается девушки Анастасии, я вижу тяжёлые роды и длительное восстановление. Ей нужно очиститься и пройти обряд защиты. Вокруг неё очень много черной силы это очень опасно».

Являются ли слова ясновидящей правдой – неизвестно. Но не зря, наши предки срывали имя младенца и не показывали его никому до месяца. Может, Анастасии действительно не стоит вставлять фотографии с животиком, чтобы не провоцировать негатив со стороны недоброжелателей, а лучше побольше отдыхать, вести здоровый образ жизни. И тогда, всё плохое пройдёт мимо молодых родителей.