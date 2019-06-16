Хочет удачно выйти замуж! Барановская весь вечер преследовала жен олигархов

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Юлия ради знакомств с мужчинами ходит на светские мероприятия.

Вчера в Москве состоялось мероприятие «Скачки Гран-При радио Монте-Карло». Российские звезды, конечно же, не могли пропустить это светское мероприятие и явились на красную дорожку во всеоружии. Из популярных людей пришли: Алла Вербер фэшн-директор ЦУМа, а также вице-президент ювелирной компании «Меркури», Елена Малышева, Арина Шарапова, Григорий Лепс, Сергей Зверев и другие. Арина Шарапова добавила к себе в Instagram фото, на котором Малышева, Вербер и сама Арина сидят за одним столиком.

«Подруги…и попробуйте фигню написать. Заблокирую», - пригрозила Шарапова своим подписчикам. Фолловеры Арины расстроились и написали, что звучит это неприятно. Скорее всего, Арина предупредила хейтеров, потому что на фото была Малышева, а ее сейчас травят в сети, за неудачные высказывания в адрес особенных детей. Алла Вербер, добавила в свой Instagram stories, где подружки фотографируются и к ним «подлезла» Юлия Барановская. Малышева сразу сказала, что я не хочу фотографироваться.

Обозреватели заметили, что Юлия преследовала жен олигархов весь вечер, видимо хочет попасть в эту «старую гвардию». А после того, как ей это удастся найти богатого мужчину - удачно выйти замуж. Схема проста, к тому же она неоднократно заявляла, что хочет мужа при деньгах. Поскольку у Юлии три ребенка, а их нужно содержать, да и не всегда же ей работать, как «папе Карло». На видео заметно, что богатые дамы не очень то хотят контактировать с телеведущей, они разворачиваются и уходят в другую сторону, делая вид, что даже не знают Барановскую. После фото, Арина почесала кончик носа, показав жестом свою неловкость от того, что простая Юлия закинула руку ей на плечо во время фото.