Панин помог? Арнтгольц уволят с «Первого канала»

Сегодня, 03:10

Появилась информация, что из-за старой интрижки артистка может лишиться работы.

В сети появилась информация, что Алексей Панин создаёт проблемы в карьере Арнтгольц. В Instagram-группе admin_anshlaka опубликовали пост на котором Таня сидит в театре рядом с Алексеем Паниным. В группе написано, что у Тани появились проблемы из-за репутации Панина, продюсер канала считает, что если девушку связывают с именем такого человека, то можно считать, что её имя тоже запятнано. Наталья Рудова покинула первый канал именно из-за плохой репутации: во всех СМИ писали, что девушка спуталась с богатыми мужчинами, непутевыми мажорами замеченными в клубе с наркотическим веществом. Наташа больше не работает на «Первом». У Тани ситуация не лучше ей приписывают отношения с Паниным, который славится грязным видео. Возможно, Эрнст уволит положительную Арнтгольц вслед за Рудовой.

На удивление оказалось, что пользователи поддерживают руководство канала и считают, что актрисам с такой репутацией не стоит занимать чужое место.

«Актриса должна соответствовать образу! Откуда мы знаем, что они сейчас не общаются? Таня в разводе и открыто не пускает нас в свою жизнь», «Вот так Панин помог!», «Надоела уже мелькать во всех сериалах. Пора освежить актёрский состав!». Скорее всего, с пользователей все и началось, если бы не после громкого видео Панина не стали обсуждать прошлые отношения Тани, то она бы спокойно еще много лет проработала.

Фильмы снимают именно для зрителей, режиссёру важно, чтобы его смотрели и видели образ персонажа фильма, а не занимались обсуждением грязной личной жизни артиста, также и продюсеры телеканала, они стремятся к высоким рейтингам. Таня может занизить рейтинги скандальной историей, а следовательно лишиться ролей в новых картинах.