Дурят народ за 3 млн! Цымбалюк-Романовская и Шаляпин участвуют «в фальшивом цирке» с Малаховым

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«Прямой эфир» заплатил Виталине и Прохору за скандал и драку на «России-1», об этом сообщает Instagram-группа Yobajournal.

Очередной выпуск на канале «Россия-1» «Прямого эфира» с Андреем Малаховым обещает быть жарким. Все дело в том, что по информации из сети стало известно, за какую сумму денег создается скандальная тема в ток-шоу Малахова.

«Сейчас Малахов снимает эфир с Виталиной и Шаляпиным. Андрей предложил им по 3 млн каждому, чтобы они устроили драку с Мазур. Потом по сценарию Виталина бросает Прохора. Она якобы беременна. Сценарий, как у Друзьяк и Серова, выкидыш все дела. Короче дурят народ. Пишу, потому как надоела смотреть, как люди за их пару переживают.

А пары то и нет. Вообще у Прохора есть девушка и она намного симпатичнее Цымбалюк. Блондинка, губы правда перекачены, но глаза красивые ярко-голубые. Виталина мышка рядом с ней. Он приходил с ней на съемки к Андрею. Работаю гримером на соседней площадке, поэтому прошу не палить», - написала сотрудница телеканала.

Получается, Андрей Малахов опять взялся за старое, чтобы поднять свою программу «с колен» - он готов развести, сделать выкидыш, устроить драку и опозорить на всю страну человека грязными подробностями личной жизни.

Конечно, актеры согласны поработать за обусловленную крупную сумму, так сказать, дурят народ за 3 млн рублей. В комментариях к Виталине поклонники оставляют свои сообщения с пожеланиями счастья, любви и детей молодым. Но, как оказалось, актеры Малахова участвуют «в фальшивом цирке» на камеру, а роль каждого качественно подобрана.

«Виталина, спасибо Вам, вы такая естественная и настоящая!», - пишут поклонники. «Благодарю!», - отвечает Цымбалюк-Романовская.

Складывается впечатление, что после участия в программе Шепелева «На самом деле» пары – естественностью и искренностью здесь и не пахнет. Девушка умело обошлась со своим первым мужем – заслуженным артистом РФ Арменом Джигарханяном.

Актер до сих пор проходит курсы реабилитации, и врачи не обещают, что он уже вернется к прежней жизни. А саму Виталину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и держат под подпиской о невыезде. Так какая на самом деле Виталина, если девушка готова сыграть на камеру выкидыш?