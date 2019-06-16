Заедает горе: Из-за проблем с дочерью Дана Борисова заменила наркотики обжорством

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Подобные увлечения могут привести скандальную блондинку к наркотической зависимости.

Совсем недавно имя Даны Борисовой вновь заискрило на страницах новостных изданий, когда Андрей Малахов отправил её на реабилитацию в тайскую клинику. Избавившись от наркотической зависимости, модель стала мало-помалу возвращать свою жизнь в прежнее русло, но недавно стало известно, что из-за проблем со своей 12-летней дочерью Борисова заменила наркотики обжорством и шоппингом. Недавняя запись модели в Instagram подтверждает, что бывшая наркоманка, скорее всего, заедает горе, стараясь баловать себя изысканными деликатесами, способными хоть на некоторое время отвлечь её от проблем в общении с единственной наследницей. Без тени смущения Борисова рассказала фанатам, что вечером её ожидал ужин с блюдами, включающими изделия из заварного теста, сыра, весьма калорийных начинок и десертов. После перечисления всего, что ей предстояло поглотить, Дана упомянула, что она чувствует себя счастливой. В этот же вечер модель порадовала себя и новыми туфлями, что также можно отнести к тревожным «звоночкам». Вполне очевидно, что Дана Борисова, потерявшая возможность получать наслаждение от наркотиков, старается всеми силами возместить утрату, всячески ублажая свои самые изощрённые желания.

В своё время 12-летняя Полина настрадалась от выходок матери, из-за чего её чувства к Дане Борисовой несколько остыли. Об этом девочка не стесняясь заявляла в соцсетях, обвиняя скандальную блондинку в отдельных перипетиях своей жизни и в её общей бессердечности. Вероятно, подобные ссоры со своим единственным ребёнком оказали сильное влияние на и без того сломленную Борисову, из-за чего та поспешила заменить одну зависимость на другую. Долгие годы точёная фигура помогала Дане добиваться успехов как на работе, так и в личной жизни, но в данный момент сексуальные формы вряд ли интересует павшую духом модель. Раньше, вероятно, Дане с подобными кризисами помогали справляться наркотические вещества, а им на замену пришли калорийные яства и дорогие покупки, тешащие её самолюбие. Остаётся надеяться, что вслед за обжорством к модели не вернётся её прежняя зависимость, ведь наплевав на свою фигуру, Борисова вскоре может переступить и через другие, более важные рубежи.